Preußisch Oldendorf

Wenn es um mehr Bäume in den Städten geht, sind sich meistens alle einig. Je mehr, desto besser! Nicht so in Preußisch Oldendorf. Nachdem die Stadtverwaltung auf Grundlage eines Förderprogramms einen Antrag auf elf Stadtbäume in Kübeln gestellt hat, regt sich in in Teilen der Kommunalpolitik Unmut. Der Eigenanteil für die elf Bäume liegt bei 3000 Euro für die Stadt. Diese Summe ist einigen Mitgliedern des Bauausschusses deutlich zu hoch.

Von Viola Willmann