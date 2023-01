Grüne regen an: Strom einfach auf dem Balkon erzeugen

Preußisch Oldendorf

Strom lässt sich recht unkompliziert sogar auf dem eigenen Balkon erzeugen, mit sogenannten Plug-in-Photovoltaikanlagen, auch Balkonkraftwerke genannt. Geht es nach den Bündnisgrünen in Preußisch Oldendorf, soll es für Bürger, die so etwas in die Tat umsetzen wollen, eine finanzielle Förderung der Stadt geben. Das sieht ein Antrag vor, der am kommenden Dienstag, 17. Januar, auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses steht.

Von Stefan Lind