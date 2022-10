Herbstkonzert lädt ein zum „Abenteuer Musik“

„Abenteuer Musik“ lautete nämlich das Motto eines Projektes der beiden Bläsergruppen, in dessen Verlauf die Musiker das Programm erarbeitet haben, das am Samstag, 5. November, ab 19 Uhr in der Sekundarschulaula präsentiert wird.

Der Konzertabend verspricht einen abwechslungsreichen und spannenden Musikmix, getreu dem Grundsatz des BBH: „Blasmusik ist anders als man denkt“. Mathias Böhme, Geschäftsführer des Blasorchesters, verspricht: „Musicalmelodien, Filmmusik, modernere Stücke der Rock- und Popmusik bilden neben Schlagern und der 'klassischen' Volksmusik einen Schwerpunkt des Orchesters, damit unsere Musik jedem Spaß macht.“

Um den Abend abzurunden bietet der Förderverein der Sekundarschule vor dem Konzert im Forum der Aula Getränke an und in der Pause sowie nach dem Konzert Snacks und Getränke, die an Stehtischen verzehrt werden können. „Bei dem Konzert gelten die tagesaktuellen Coronaregeln“, lautet der Hinweis des BBH-Geschäftsführers.

Das tiefe Blech des Blasorchesters - mit (von links) Jürgen Stark, Mathias Böhme und Manfred Raupach - ist auch bestens auf das Konzert vorbereitet. Foto: Mathias Böhme

Zur Vorbereitung auf ihren Auftritt beim großen Herbstkonzert habe die Youngsterband mit dem Jugendblasorchester Rothenuffeln und der Freiwilligen Feuerwehr Minden-Stadtmitte zusammengearbeitet, berichtet Böhme. „Unterstützt wurde unser Projekt 'Abenteuer Musik' mit Mitteln aus dem Förderprogramm 'Neustart Amateurmusik'. Dafür gilt unser Dank dem Bundesmusikverband Chor und Orchester (BMCO) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.“

Bei dem Förderprogramm gehe es um den Erhalt und die Wiederbelebung der Amateurmusik in Pandemiezeiten. Mathias Böhme weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein „Schnuppern auf Probe“ beim Blashorchester Bad Holzhausen und der Youngsterband zum Neu- und Wiedereinstieg möglich ist. „Das musikalische Erlebnis mit Gleichgesinnten sorgt für Motivation bei Neulingen und alten Hasen“, lädt der Geschäftsführer alle Interessierten zum Mitmachen ein.

"Sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Jugendliche"

„Uns ist es wichtig den Jugendlichen eine sinnvolle und Spaß bringende Freizeitbeschäftigung zu geben. Darum engagieren wir uns für unsere Jugendlichen und deren musikalische Ausbildung“, betont Mathias Böhme. „Wir setzen auf eine qualifizierte Instrumentalausbildung der Kinder: Daher arbeiten wir seit vielen Jahren mit den Musikschulen in der Umgebung eng zusammen. In der YoungsterBand werden die jungen Musikerinnen und Musiker schonend an das „große Orchester“ herangeführt und erlernen Orchesterfertigkeiten, wie das Zusammenspiel in einer Gruppe.“

Wie das Zusammenspiel gelingt, kann das Publikum beim Herbstkonzert erleben, zu dem beide Formationen herzlich einladen. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 10 Euro.