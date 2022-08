Hitzejahr beschert sehr gute Badesaison

Seit Wochen wartet der Sommer 2022 mit heißen Sommertagen und extrem wenig Niederschlag auf. Was der Natur und der Landwirtschaft schwer zu schaffen macht, beschert dem Preußisch Oldendorfer Freibad ein sehr gute Badesaison. „Es ist gut gelaufen in diesem Jahr“, bestätigt Stephan Mochmann, Schwimmmeister und Kassenwart des Freibadfördervereins, auf Anfrage. „Besonders die vergangenen heißen Wochen waren noch einmal ein sehr schöner Abschluss für uns.“

Das Waldfreibad in Preußisch Oldendorf erlebt eine sehr gute Saison 2022. Sie endet am 3. September. Der Drei-Meter-Sprungturm wird besonders gerne von Jugendlichen genutzt. In dieser Saison war das ein Plus gegenüber dem Freibad Gehlenbeck, wo die Sprunganlage geschlossen war.

Das schlägt sich in den Besucherzahlen nieder, wie Mochmann erklärt: „Wir kommen in dieser Saison insgesamt auf rund 29.000 Badegäste. Das sind doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.“ Er weiß aber auch, dass das nicht allein am guten Wetter gelegen hat. „Wir sind einfach auch sehr froh, dass es in diesem Jahr keinerlei Einschränkungen durch Corona-Auflagen gab“, sagt er. Diese hätten sich im Sommer 2021 natürlich noch negativ bemerkbar gemacht.