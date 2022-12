Hördinghauser Weihnachtstraditionen in der neuen Welt

Der Hördinghauser Heinrich August Borgmann wanderte 1882 nach Amerika aus. Seine Ur-Enkelin hat Kontakt in die Heimat ihrer Vorfahren aufgebaut.

1882 machte sich auch Heinrich August Borgmann, 1858 in Hördinghausen geboren, auf die große Reise in das gelobte Land Amerika. Mit dem Überseedampfer Habsburg des „Norddeutschen Lloyd“ ging es von Bremen nach New York.