„Im Eggetal herrscht Ausnahmezustand“

Im und um das Zelt herum spielt zwischen Freitag und Sonntag die Musik. „Dann herrscht im Tal Ausnahmezustand“, freuen sich die Veranstalter. Hunderte Mitglieder und Gäste werden zum großen Jubiläum erwartet. Das Organisationsteam um den Vereinsvorsitzenden Frank Wübker traf sich nun, um die finalen Planungen abzustecken und die Aufbauarbeiten zu koordinieren. „Das Wetter steht ja schon auf unserer Seite“, sagt Wübker mit Blick auf die Vorhersage: knapp 30 Grad, Sonnenschein und kein Regen, heißt es.

Dutzende von Helfern sind dabei

Und bislang läuft es auch abseits der Prognosen: Seit Wochen weisen große Plakate an den Straßen im Stadtgebiet und angrenzenden Ortschaften auf das Partywochenende hin. Mit Bratwurst, Pommes, Pizza, Crêpes und Eis ist für ausreichend Grundlage gesorgt, denn die Getränkekarte hat einiges zu bieten. Dutzende Helferinnen und Helfer aus den unterschiedlichsten Vereinen – auch ortsübergreifend – unterstützen an Theke, Bierwagen und Verkaufsstellen. „Dieser Zusammenhalt beeindruckt mich sehr“, sagt Wübker, der sich ganz besonders auf das Bubble-Soccer-Turnier am Sonntag freut.

Das Orga-Team traf sich im Sportlerheim. Jetzt geht es vor allem darum, das Festgelände herzurichten. Foto: SVE/Noah Brümmelhorst

Das Prinzip ist einfach erklärt: Jeder Spieler stülpt sich einen aufblasbaren Gummiball über den Kopf und versucht so, mit einem Fußball Tore zu schießen. Der Clou: Treffen zwei Spieler aufeinander, können sie auch gerne mal durch die Luft fliegen. Durch die Polsterung besteht keine Verletzungsgefahr, dafür ist der Spaßfaktor garantiert. Anmeldungen sind noch über die Website des SVE möglich: www.sve-boerninghausen.de.

Die Country Sisters kommen

So richtig los geht es schon am Freitag nach einem Festakt mit Grußworten, Reden und Unterhaltung ab 21 Uhr mit den Country Sisters aus Tschechien. Über 50 Millionen Aufrufe bei Youtube, 2500 Konzerte weltweit in mehr als 30 Ländern sowie eine fast 50-jährige Bandgeschichte: Die international erfolgreichen Country Sisters vereinen Rock, Soul, Gospel und eben Country mit einer fulminanten Bühnenshow. Nicht selten tanzen die fünf Frauen auch gleich direkt auf den Tischen. Tickets gibt es an der Abendkasse. Dass die Country Sisters am Freitag im Eggetal spielen, ist Vereinsmitglied Jürgen Stiebel zu verdanken. Er engagierte und organisiert den Auftritt. Im weiteren Verlauf des Abends sorgt DJ Olli für die richtigen Sounds.

Samstag ist großer Familientag

Am Samstag geht es weiter mit einem großen Familientag mit Hüpfburgen, einer Tombola, Kinderschminken und Seifenblasen. Um die Erwachsenen kümmern sich die Eggetaler Landfrauen mit einer reichhaltigen Kaffeetafel. Mit dabei ist auch das Freeway-Cup-Maskottchen „Müller“. Als Höhepunkt steht eine Vorstellung des inklusiven SVE-Dorfzirkus Maluna Kunterbunt auf dem Programm. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr, bevor am Abend wieder Partystimmung angesagt ist.

Die Country Sisters gehören nach Darstellung der Veranstalter zu den erfolgreichsten Country-Bands der Welt. Foto: WB

Ab 21 Uhr rockt die Top 40-Partyband „Grace“ das Festzelt. Noch gibt es die Möglichkeit, Tische zu reservieren – inklusive Eintritt für 10 Personen plus einem 10-Liter Barre-Partyfass bei der Volksbank Filiale Börninghausen, bei Frisör Rainer Veldkamp und bei Getränke Meergans. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Das Orga-Team ist zufrieden

Auch wenn es in dieser Woche noch einige Kleinigkeiten zu organisieren gibt und das Veranstaltungsgelände entsprechend hergerichtet werden muss, zeigt sich das Orga-Team bereits jetzt sehr zufrieden. „Es freut uns, dass wir nach zwei Pandemie-Jahren unser Fest nachholen können. Zu selten haben wir uns in den vergangenen Jahren gesehen“, sagt Wübker. Und so macht es auch gar nichts, dass der Sportverein eigentlich schon 102 Jahre existiert. „Dann ist wenigstens die Zeit bis zum nächsten Jubiläum nicht so lang.“