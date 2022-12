Info-Abend in Bad Essen: Eine Firma, 14 Berufe

Je klarer das Bild vom zukünftigen Beruf, umso leichter die Entschei­dung für eine Ausbildung, die auf lange Sicht zu einem erfüllten und er­folgreichen Arbeitsleben führt. Das ist die Überzeugung des metallverarbeitenden Betriebs. Auszubildende, Ausbil­dungspersonal und Personalverantwortliche gaben authentische Ein­blicke in das Unternehmen und die Berufe, animierten mit berufsbezo­genen Aufgaben zum Mitmachen und stellten sich den Fragen der Be­sucher. Etwa 250 interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte nutzten das Angebot.

Geführte Rundgänge durch den Betrieb lieferten an dem Abend Eindrü­cke vom Berufsalltag bei Kesseböhmer. An Informationsständen in ei­gens für die Veranstaltung hergerichteten Räumlichkeiten im modernen Presswerk erklärten Auszubildende ihre Fachbereiche, teilten ihre Erfah­rungen mit und veranschaulichten an Praxisbeispielen die Aufgaben der unterschiedlichen Berufe. Besucher führten kleine chemische Experimente durch, bedienten ein Roboterförderband oder verfolgten mit einer VR-Brille lebendig präsentierte Produktvorstellun­gen. In einer Fotobox konnten sie – ausgestattet mit typischen Klei­dungsstücken und Werkzeugen – in die Rollen einiger Berufsbilder schlüpfen.

Praxisprojekt vorgestellt

Ein Glanzlicht bot der Formula-Student-Rennwagen, den Studenten der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik PHWT Vechta/Diepholz konstruiert hatten. Hier konnten sich Interessierte über den dualen Stu­diengang Wirtschaftsingenieurwesen informieren und sich mit Teilneh­mern des Praxisprojekts austauschen.

Tipps für die Bewerbung

Bei der Bewerberberatung informierten die Gastgeber, wie sich Berufs­einsteiger heute angemessen und erfolgreich bei ihrem zukünftigen Ar­beitgeber vorstellen können. Zudem erläuterten sie das Bewerberma­nagement-System bei Kesseböhmer.

Insgesamt standen beim Abend der Ausbildung in diesem Jahr 14 techni­sche, gewerbliche und kaufmännische Berufe sowie duale Studiengänge im Fokus. Dazu gehören Berufskraftfahrer, Chemielaboranten, Elektroni­ker, Fachinformatiker, Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriekaufleute, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Oberflächenbe­schichter, technische Produktdesigner sowie Verfahrensmechaniker. Ab­schlüsse in dualen Studiengängen führen bei Kesseböhmer zum Be­triebswirt, zum Wirtschaftsinformatiker oder zum Wirtschaftsingenieur Maschinenbau.