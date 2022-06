Preußisch Oldendorf

Ein Open-Air-Konzert veranstaltet der Verein Kommunikation und Kultur in Preußisch Oldendorf (KuK) an diesem Samstag, 25. Juni, ab 19 Uhr an der Sekundarschule. „Fragile Matt“, die Irish Folk spielen, werden den Abend gestalten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula der Sekundarschule statt.