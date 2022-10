Junge Musiker sammeln Bühnenerfahrung

Die Musikschule Preußisch Oldendorf hat vor den Herbstferien ein kleines gemischtes Vorspiel in der Evangelischen Kirche Bad Holzhausen gestaltet. Schülerinnen und Schüler der beiden Lehrkräfte Johanna Hespe und Anja Vehling boten ein abwechslungsreiches Programm und zeigten, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben, auch wenn krankheitsbedingt leider nicht alle geplanten Beiträge stattfinden konnten.

„Mein Dank gilt der Kirchengemeinde Bad Holzhausen und Pastor Steffen Bäcker für die gute Kooperation und dass sie uns die Nutzung der Kirche ermöglicht haben,“ sagte die Schulleiterin Anja Vehling in ihrer Begrüßung. Zur Eröffnung stellte Naemi Penner, die erst vor einem halben Jahr von der Geige zum Klavier gewechselt war, in einem kleinen Stück von Frits Emonts die unterschiedlichen Klangfarben von „Dur und Moll“ dar. Anschließend gehörte die Bühne der Gitarrengruppe von Johanna Hespe.

Sieben Schülerinnen und Schüler (Hannah Kleine-Beek, Joana Schulz, Lucas Schulz, André Müller, Nathan Penner, Lilian Marsal und Maximilian Wolf) spielten eine „Griechische Melodie“ sowie den bekannten Hit „Bella Ciao“. Dazwischen trat Lara Mende mit „Käpt´n Blues Bär“ und „Parting Glass“ an der Blockflöte auf, für sie war es das erste Vorspiel vor einem größeren Publikum. Jolanda Blomenkamp (Saxofon) und Mila Neufeld (Klavier) sind dagegen schon bühnenerfahren, allerdings war ein gemeinsamer Auftritt auch für die beiden Mädchen eine Premiere. „Jolanda und Mila haben immer nacheinander Unterricht und da bot es sich an, dass sie einmal etwas gemeinsam erarbeiten“, erklärte ihre Lehrerin Anja Vehling. Souverän meisterten sie zunächst ihr Stück „Horse Race“ von Gilles Martin, anschließend trat Mila noch solistisch auf mit einem „Wilden Ritt“ von Anna Terzibaschitsch.

Den letzten Teil des Programms gestalteten erneut die Gitarrenschülerinnen und -schüler von Johanna Hespe. Allerdings hatte sich Fiete Wengerowski diesmal ein Gesangsstück ausgesucht und präsentierte begleitet von seiner Lehrerin den „Wellermann Song“, dann folgte die Gitarrengruppe mit einer alten israelischen Melodie (“Nigun Atik”). Neben der akustischen Gitarre wird an der Musikschule Preußisch Oldendorf auch die E-Gitarre unterrichtet und so spielte Maximilian Wolf eine „Basslinie“ sowie zwei Volkslieder aus Serbien beziehungsweise Mazedonien, Lucas Schulz brachte die Titelmelodie aus „Star Wars“ zu Gehör.

Bevor die Gitarristen den Abend mit der ukrainischen Nationalhymne ausklingen ließen, bedankte sich die Schulleiterin bei allen Beteiligten für ihr Engagement: „Öffentliche Auftritte und kleine Konzerte sind sehr wichtige Bestandteile der Musikschularbeit. Die Schülerinnen und Schüler können Bühnenerfahrung sammeln und sich einem größeren Publikum zeigen, darüber hinaus fördern Vorspiele die Motivation. Und nicht zuletzt möchten wir das musikalische Leben in Preußisch Oldendorf bereichern und unsere Einrichtung einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.“

Die Eltern, Großeltern und Geschwister waren sichtlich erfreut über die Darbietungen und spendeten den jungen Musikerinnen und Musikern am Ende des Konzerts noch einmal reichlich Applaus. Die Musikschule möchte zunehmend auch den Kindern und Eltern aus den umliegenden Dörfern die Möglichkeit geben, den Unterricht wohnortnah zu besuchen und bietet nach den Herbstferien Klavierunterricht im „Haus des Gastes“ in Bad Holzhausen an. Auch die neue Cellokollegin Marlene Boehm wird ihren Unterricht in Bad Holzhausen erteilen, sobald genügend Schüler angemeldet sind. Wer Interesse an einer kostenlosen Schnupperstunde hat, möge sich im Musikschulbüro melden, per E-Mail [email protected] oder bei Anja Vehling, Telefon 0151/2020 3819.