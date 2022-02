Drogenlabor in Börninghausen: Neue Verhandlungstermine am Landgericht Bielefeld angesetzt

Preußisch Oldendorf/Bielefeld

Der zweite Prozess rund um das Drogenlabor in Börninghausen kommt nicht aus dem Stocken heraus. Am Freitagmorgen ist die Verhandlung am Landgericht Bielefeld erneut nur kurz fortgesetzt worden. Im Umfeld eines Schöffen soll es zu einer Corona-Infektion gekommen sein, weshalb der Termin am Freitag auf das Minimum reduziert wurde.

Von Louis Ruthe