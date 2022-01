Kirchenfenster-Sanierung kann beginnen

Preußisch Oldendorf

Diese frohe Botschaft hat auf sich warten lassen: Die Bundesmittel in Höhe von 42.500 Euro für die Sanierung der Kirchenfenster der St.-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf sind bewilligt. „Der entsprechende Förderbescheid ist bei uns in der Gemeinde am 30. Dezember eingegangen“, sagt Pfarrer Michael Weber.

Von Arndt Hoppe