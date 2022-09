Klangerlebnisse, Comedy und Kindertheater

Das Herbstprogramm startet am Samstag, 17. September, mit der Formation „GlasBlasSing“, die in ihrem neuen Programm „Happy Hour“ Liedgut auf Leergut spielen. „Happy Hour“, das ist nicht nur eine, das sind knapp zwei Stunden akustische Wonnen, erzeugt auf allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel zu bieten hat. Glückspilse erklingen für Glückspilze. Dafür stehen „GlasBlasSing“, Europas führende Pfandwerker, wie immer mit ihrem sperrigen Namen. Feinstes Pfandwerk, von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig virtuos und wie immer bei „GlasBlasSing“: Das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten.

Mit Tone Fish gibt es am Samstag, 8. Oktober, die Irish Night 7.0. Wer glaubt, Folk ist Sitzmusik, hat Tone Fish noch nicht erlebt, erklärt der Veranstalter und verspricht: "Drei Musiker mit Leidenschaft, Power, Melodien mit Zug und Zauberkraft, mehrstimmiger Gesang, feinfühlig und kräftig, alle Flöten dieser Erde, Drums, Bass, Bouzouki und Gitarre. Das Repertoire ist bestechend anders, klingt mal keltisch, mal rockig, mal ungezähmt, mal melancholisch." Es gibt viel Tempo, aber auch einfühlsame Balladen. Irische Musik klingt bei Tone Fish verblüffend anders und die eigenen Songs öffnen eine neue musikalische Schublade – folkig, keltisch, rockig, metallisch.

Kindertheater für Menschen ab vier Jahren gibt es am Sonntag, 16. Oktober, mit dem Theater Don Kidschote und dem Stück „Die wunderbare Welt des Doktor Dolittle - Der Doktor, der mit den Tieren spricht". Zusammen mit seiner hochnäsigen Schwester lebt er in dem kleinen Dorf Puddleby. Seine Schwester meckert jeden Tag: „Die Tiere sind nicht so wichtig - die bringen ja gar kein Geld!" Aber für den Doktor sind alle gleich.

Ein musikalisches Holzinferno mit der Kombo Wildes Holz steht am Freitag, 25. November, auf dem Programm. Diese Männer wissen, wie man Gitarre, Kontrabass und Blockflöte zu einem mitreißenden Klangerlebnis verarbeitet. Ungehobelt ist ihr Umgang mit den Instrumenten, aber umwerfend der Sound, den sie dabei erzeugen, verspricht der Verein KuK. Stilistisch grenzenlos machen Wildes Holz seit Jahren handgedrechselte Holzmusik von Mozart bis Michael Jackson, die den Jazzfan aufhorchen lässt und Kleinkunstkennern zeigt, wo die Säge hängt. Hardrock-Stücke, die nie damit gerechnet hätten, jemals so gespielt zu werden, kommen überrascht aus der Blockflöte heraus. Virtuose akustische Live-Konzerte ohne Genre-Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel sind seit über 20 Jahren die Markenzeichen von Wildes Holz.

„Veni, vidi, witzig“ ist Sascha Korfs mittlerweile sechstes Bühnen-Programm. Den Zuschauer erwartet am Samstag, 3. Dezember, eine exquisite Mischung aus Stand-up, Kabarett und Interaktion: Eine Wundertüte, die jeden Abend anders verlaufen lässt und einige Überraschungen parat hält. So ist sein neustes Solo-Programm „Veni, vidi, witzig“ gewohnt schnell, lustig, interaktiv und aktuell: Früher fuhr man zwei Stunden zum Supermarkt, heute lässt man sich drei Tomaten in zehn Minuten nach Hause liefern. Früher wurden zwölf Leute von einem Topf Chili satt. Heute kocht man für zwölf in sieben verschiedenen Töpfen: Vegan, Regional, Paleo, Low Carb, nachhaltig und glutenfrei. Der sympathische und schlagfertige Kölner geht auf verbale Tuchfühlung mit seinen Gästen. Es entstehen einfühlsame, herrliche und lustige Dialoge auf Augenhöhe.

Karten sind jeweils an der Abendkasse erhältlich. Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann, Telefon 05742/70014, zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter [email protected] oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.