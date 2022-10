Klimaschutzmanager ist bereits im Dienst

Preußisch Oldendorf

Ein Klimaschutzmanager hat am 1. Oktober seinen Dienst bei der Stadt Preußisch Oldendorf angetreten. Das teilte Bürgermeister Marko Steiner im Zusammenhang mit einer Anregung aus der Bürgerschaft an, mit der sich der Hauptausschuss am Donnerstag befasst hat.

Von Arndt Hoppe