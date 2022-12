Konzept für Flüchtlingsheim in Börninghausen soll her

Preußisch Oldendorf

Eigentlich waren sich alle einig, trotzdem dauerte es so seine Zeit bis die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in Preußisch Oldendorf den Beschluss für das Übergangswohnheim in Börninghausen fix hatten. Fazit: Die Lebensumstände der Flüchtlinge dort sollen verbessert werden.