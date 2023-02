Kreuz und quer durch alle Genres der Musik

Die "Draufsänger" gastieren am Samstag, 18. Februar, in der Aula der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf.

Angekündigt ist Vokalkunst aus tiefster Überzeugung und auf höchstem Niveau. Bei der Reise in die vokale Welt steht der natürliche Klang der menschlichen Stimme mit all ihren Facetten im Mittelpunkt – ohne Kompromisse. Auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Preußisch Oldendorf (KuK) treten die „Draufsänger“ am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr mit ihrem Programm in der Aula der Sekundarschule auf.

Seit mehr als 25 Jahren präsentieren die „Draufsänger“ A-Cappella-Gesang quer durch alle Genres. Die „Draufsänger“, das sind sechs Sänger aus dem Raum Osnabrück, die teilweise schon als Jugendliche im Osnabrücker Domchor gemeinsam musiziert haben. Vom Madrigal bis zur aktuellen Popmusik reicht ihr Repertoire und zeigt die Bandbreite, die sie in verschiedenen Konzertprogrammen anbieten.

Showprogramm heißt "Zunehmend heiter"

Das brandaktuelle Showprogramm „Zunehmend heiter“ bietet originelle Eigenkompositionen, ergänzt mit beliebten Popmusikmelodien, Lieder zum Schmunzeln, Nachdenken, Feiern und Träumen auf A-Cappella-Niveau der Extraklasse. Die „Draufsänger“ präsentieren sich hier charmant in ausgeklügelten Choreographien, verbinden Bewegung und Gesang zu einem absoluten Konzerterlebnis.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann (Telefon 05742/700141) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter [email protected] oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.