L557 wird ab 4. Februar gesperrt

Datum für Beginn der Arbeiten an der Bünder Straße in Bad Holzhausen festgelegt

„Bis in den Herbst diesen Jahres wird die Straße gesperrt bleiben“, erklärt Sven Johanning, Sprecher der Regionalniederlassung von Straßen NRW in Ostwestfalen, zur voraussichtlichen Dauer der Arbeiten. Bislang war Straßen NRW selbst stets von einer Sperrung bis zum Ende des Jahres ausgegangen.

Wie berichtet ist die Vollsperrung für den Neubau einer Stützmauer an dem Hang gegenüber des Kurparkes in der Hudenbeck notwendig. Wie Johanning weiter erklärt, wird zunächst die Baustelle eingerichtet. Dazu gehört die Sperrung der Bünder Straße im Bereich der Baustelle und das Aufstellen der Umleitungsbeschilderung.



Die Umleitung für den Durchgangsverkehr führt von Bad Holzhausen über die B65 bis Rabber, dort über Barkhausen wieder zurück bis Börninghausen auf die L557. Für schwere Lastwagen gilt, dass die Kreisstraße K79, die Bergstraße zwischen Preußisch Oldendorf und Börninghausen, nicht mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewichts befahren werden kann. Der Grund dafür ist, dass auf der Strecke eine Brücke wegen ihrer Schäden nur noch eingeschränkt befahrbar ist.

„Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Radfahrer und Fußgänger werden über das Kurparkgelände an der Baustelle vorbeigeführt, ÖPNV und Rettungsdienste werden gesondert umgeleitet“, erklärt Sven Johanning.

Er erläutert auch den Ablauf der Arbeiten: „Nach dem Abbruch der alten Mauer wird für die neue Stützmauer zunächst eine Arbeitsebene für das Bohrgerät geschaffen. Dafür wird auf der Straße in etwa zwei Meter Höhe Material aufgeschüttet.“ Für die etwa 135 Meter lange und bis zu 2,3 Meter hohe Mauer müssen gut 200 Fundamentlöcher mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern bis zu einer Tiefe von sieben Metern gebohrt werden. In den Löchern werden anschließend Stahlbetonpfähle betoniert, welche sich überschneiden, damit es eine durchgehende Wand ergibt. Die fertige Betonwand wird anschließend mit Natursteinen verkleidet. Wie berichtet wird die Bünder Straße abschließend auf einer Länge von etwa 200 Metern erneuert.

„Die Fahrbahn wird dabei auf sechs Meter verbreitert und der Straßenentwässerungskanal erneuert“, teilt der Sprecher von Straßen NRW mit. „Insgesamt Land Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle etwa 1,85 Millionen Euro.“