Letzter Ferienspaß im Motorpark am Wiehen

Es wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass sie dafür den "Motorpark am Wiehen" besuchen konnten. Laut Jugendförderer Andreas Keller verlässt die Kartbahn diesen Standort in diesem Jahr. Die Kinder haben auf der Kartbahn bei den Herbstferienaktionen der Stadt viel Spaß gehabt

Fast zwei Stunden lang konnten die Kinder und Jugendlichen ihr Können auf der Rennstrecke verbessern und das bei Sonnenschein. Anfangs mussten sie allerdings noch manchen Wasserpfützen ausweichen. Im Verlauf der Aktion trocknete die Bahn aber immer mehr ab. Das war mal wieder eine gelungene Kooperationsveranstaltung mit dem Motorpark am Wiehen, resümiert Jugendförderer Andreas Keller.

Doch sei dies wohl die letzte Aktion dieser Art an dieser Stelle gewesen, erklärt er. Nach seinen Angaben verlasse die Kartbahn das „alte Tanklager“ in diesem Jahr. Dies habe er zum großem Bedauern der Jugendförderung erfahren. erklärte Keller. „Ein Fortsetzung wird es aber wohl im kommenden Jahr in der Nachbarkommune Espelkamp geben“, schreibt er. „Es ist also kein Ende, sondern ein Neuanfang.“