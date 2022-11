Lichtshow wird ein Höhepunkt in Bad Holzhausen

Weihnachtsmarkt am Haus des Gastes im Kurpark am zweiten Adventswochenede

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen

Der Weihnachtsmarkt in Bad Holzhausen gehört seit Jahren wegen des besonderen Ambientes am Haus des Gastes zu den Adventsattraktionen der Region, die stets viele Besucher anlocken. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird er nun wieder traditionsgemäß am zweiten Adventswochenende veranstaltet.

Von Arndt Hoppe