Bitte um Hinweise: Mädchen (9) aus Preußisch Oldendorf wird seit Montag vermisst

Polizei fordert Öffentlichkeit um Mithilfe bei Suche auf - Kind wurde zuletzt am Bahnhof gesehen

Preußisch Oldendorf

Seit Montag wird die neun Jahre alte Roqaie A. aus Preußisch Oldendorf vermisst. Das Mädchen verließ gegen 16.30 Uhr ohne Abmeldung die Wohngruppe in Preußisch Oldendorf in der sie seit Ende 2022 untergebracht ist. Letztmalig wurde sie an einem Bahnsteig des Bahnhofes Richtung Bielefeld gesehen.