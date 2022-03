Mann aus Preußisch Oldendorf schießt mit Luftgewehr

Ärger mit der Polizei hat sich ein 39-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf eingehandelt, als er am Freitagabend am Bahnhof in Bad Holzhausen mit seinem Luftgewehr auf eine Zielscheibe schoss, die er zuvor auf einer Parkbank platziert hatte.

Polizeieinsatz am Bahnhof von Bad Holzhausen - Beschuldigter hat keinen Waffenschein

Ein Mann aus Preußisch Oldendorf hat am Freitagabend am Bahnhof in Bad Holzhausen mit seinem Luftgewehr auf eine Zielscheibe geschossen Das zog einen Polizeieinsatz nach sich.

Nach einem Hinweis, der um kurz vor halb sieben am Abend bei der Polizei eingegangen war, traf eine Streifenwagenbesatzung den Mann noch an der Bahnhofstraße an.

In dessen Tragetasche fanden die Beamten nicht nur das Luftgewehr, sondern auch noch eine Druckluftpistole. Beide Waffen waren nicht geladen. Der Mann aus Preußisch Oldendorf war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert, was ein Test vor Ort bestätigte.

Der 39-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht im Besitz eines Waffenscheins sei. Zudem hätte er nicht gewusst, dass das Schießen in der Öffentlichkeit verboten sei. Außerdem ergänzte er zu seiner Verteidigung, dass sich keine anderen Personen in der Nähe aufgehalten hätten. Die Polizisten stellten die beiden Luftdruckwaffen sicher und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.