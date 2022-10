Marihuana in großer Menge produziert

Die Staatsanwaltschaft legt drei der Angeklagten zur Last, sich im März/April 2020 zusammengeschlossen zu haben, um durch den arbeitsteiligen Aufbau und Betrieb eigener Marihuanaplantagen und eigener Amphetaminherstellung Betäubungsmittel in großer Menge zu produzieren und gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern über einen längeren Zeitraum zu veräußern. Dabei sollen sie sich auch der Mithilfe weiterer Beteiligter, unter anderem auch der zwei anderen Angeklagten, bedient haben.

Der Preußisch Oldendorfer soll dabei überwiegend als Organisator, Koordinator und Investor tätig gewesen sein. Der 39-jährige Niederländer soll überwiegend für die An- und Beschaffung des Equipments und der Marihuanastecklinge verantwortlich gewesen sein sowie über das notwendige Know-How zum Betrieb von Cannabisplantagen und der Amphetaminherstellung verfügt haben.

Der 41-jährige Rahdener soll als rechte Hand des Preußisch Oldendorfers und als Organisator fungiert, teilweise die Räumlichkeiten gestellt und sich um den gewinnbringenden Weiterverkauf gekümmert haben. Der 63-jährige Niederländer soll ab Oktober 2021 Plantagenequipment, Marihuanastecklinge und auch Erntehelfer aus den Niederlanden nach Deutschland transportiert und sich um den Vertrieb der Betäubungsmittel gekümmert haben. Auch soll er später im Rahmen der Plantagenbetreuung mitgewirkt haben. Der Preußisch Oldendorfer, der 41-jährige Rahdener und der 39-jährige Niederländer sollen im März/April 2020 in Ankershagen eine Marihuanaplantage betrieben und einen Ernteertrag von 30 Kilogramm Marihuana erwirtschaftet haben.

Im April 2020 soll der 63-jährige Niederländer eine Lieferung von mindestens zehn Litern Amphetaminöl nach Espelkamp veranlasst haben. Unter Beteiligung des Preußisch Oldendorfers und des 41-jährigen Rahdeners sowie eines weiteren gesondert Verfolgten sollen mindestens 4,3 Kilogramm Amphetaminbase hergestellt worden sein.

Im April 2020 sollen der Preußisch Oldendorfer, der 41-jährige Rahdener und der 39-jährige Niederländer mit dem Aufbau einer Marihuanaplantage in einem von dem 41-Jährigen angemieteten Gebäude in Rahden begonnen haben. In der Zeit zwischen dem 4. Oktober 2021 und dem 7. April 2022 sollen sie unter Mithilfe weiterer gesondert Verfolgter dort fünf Ernten mit einem Mindestertrag von 175 Kilogramm Marihuana erzielt haben. Der 38-jährige Rahdener soll dabei bei zwei Anbauzyklen neben dem angeklagten 41-jährigen Rahdener die Betreuung der Marihuanapflanzen übernommen und bei der Ernte mitgewirkt haben. Auch soll er die letzte Ernte von mindestens zwölf Kilogramm Marihuana an einen gesondert Verfolgten übergeben haben.

Weitere Plantage in Espelkamp

Ab Januar 2022 sollen vier der Angeklagten zudem in einer von dem 63-jährigen Niederländer angemieteten Wohnung in Espelkamp eine weitere Marihuanaplantage aufgebaut und betrieben haben, in der mit einem Mindestertrag von 35 Kilogramm Marihuana pro Ernte zu rechnen gewesen sein soll.

Ebenfalls Anfang 2022 sollen der Preußisch Oldendorfer und der 63-jährige Niederländer mit einem gesondert Verfolgten in dessen Reihenmittelhaus in Preußisch Oldendorf eine Marihuanaplantage aufgebaut und mit Hilfe weiterer Beteiligter betrieben haben.

Am 8. Februar und 27. April dieses Jahres sollen dort jeweils Ernteerträge in Höhe von 11,2 Kilogramm Marihuana erzielt worden sein. Darüber hinaus sollen in dem Haus Schusswaffen nebst Munition gelagert worden sein.

Der Preußisch Oldendorfer und der 63-jährige Niederländer sind angeklagt, gegen Entgelt beim Aufbau und Betrieb fremdgeführter Cannabisplantagen durch Beibringung des technischen Equipments, des Pflanzen- und Dürrematerials sowie durch Weitergabe des für den Aufbau und Betrieb notwendigen Know-Hows mitgewirkt zu haben. Der Preußisch Oldendorfer soll dabei wiederum die Rolle des Organisators und Koordinators inne gehabt haben, während der 39-jährige Niederländer über die entsprechenden Lieferantenkontakte verfügt haben und für die An- und Beschaffung des Equipments und der Marihuanastecklinge sowie Düngemittel verantwortlich gewesen sein soll. Der 63-jährige Niederländer soll insoweit als Auslieferungskurier tätig gewesen sein.

So sollen die Angeklagten beim Aufbau und Fortbetrieb einer Marihuanaplantage in Bad Salzuflen seit Oktober 2020 durch Anlieferung von Dünger und Kalk im Sommer 2021 und der Lieferung von mehreren 100 Marihuanastecklingen bei drei Gelegenheiten zwischen dem 5. Februar und 8. April dieses Jahres mitgewirkt haben. In der Plantage sollen insgesamt 17,8 Kilogramm Marihuana produziert worden sein.

Am 25. April 2020 soll der Preußisch Oldendorfer 750 Cannabisstecklinge an einen unbekannten Plantagenbetreiber geliefert haben, die er zuvor bei dem 39-jährigen Niederländer bestellt haben soll. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass am 25. Mai 2020 der Preußisch Oldendorfer erneut für diesen Plantagenbetreiber bei dem Niederländer 600 Cannabisstecklinge bestellte, die am 30. Mai 2020 ausgeliefert wurden.

Fortsetzungstermine für den Prozess sind für den 28. Oktober, 4., 10., 17., 23. und 29. November sowie für den 9., 12., 14. und 16. Dezember angesetzt.