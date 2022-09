Umweltschutz will früh gelernt sein

Wie die Natur und Umwelt geschützt und erhalten werden kann, können Kinder gar nicht früh genug lernen. Davon ist Doris Blank, die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte "Baum des Lebens" in Getmold überzeugt. "Es ist wichtig, dass die Kleinen das früh lernen, schließlich werden sie noch länger auf dieser Welt leben als wir Älteren", sagt sie. Für die Aktionen im Umwelt- und Naturschutz hat die Kita am Donnerstag den Klimaschutzpreis von Westenergie bekommen

Johannes Geers (links) von dem Energieversorger überbrachte die Klimaschutzpreis- Urkunde für den im Beisein von Bürgermeister Marko Steiner an die Leiterin des Kita "Baum des Lebens", Doris Blank (rechts). Mit dabei waren viele Kinder und die Erzieherinnen Kirsten Bensiek (links) und Felicia Tietz. Die evangelische Kita "Baum des Lebens" in Getmold hat den Klimaschutzpreis von Westenergie für Aktivitäten erhalten, für den Umwelt- und Naturschutz und Umweltbildung für die Jüngsten.

Johannes Geers, Kommunalmanager des Energieversorgers, überreichte die Urkunde im Beisein von Bürgermeister Marko Steiner an Doris Blank. "Die hängen wir bei uns im Flur auf", erklärte die Kita-Leiterin. Doch die Urkunde ist bei weitem nicht alles, über das sich die Kita freuen kann. Denn dotiert ist der Klimaschutzpreis von Westenergie mit 1000 Euro. Er steht seit Jahren im Zeichen von Natur- und Umweltschutz und wird von dem Energieversorger zusammen mit der jeweiligen Stadt verliehen. Die Getmolder Kita, in der zurzeit 38 Kinder betreut werden, wurde in diesem Jahr ausgezeichnet, weil das Team zusammen mit den Kindern in mehreren Schritten diverse Umweltschutzprojekte initiiert und umgesetzt hat.

Das Kindergartenteam hat unter anderem mit den Kindern in diesem besonders heißen Sommer aus Stöcken und Flaschendeckeln Insektentränken gebaut und regelmäßig für die Tiere mit Wasser befüllt. Foto: Arndt Hoppe

"Wir haben unter anderem das Thema Mülltrennung aufgegriffen. Schon beim Frühstück lernen die Kinder, welche unterschiedlichen Arten von Müll es gibt, wie er getrennt und entsorgt wird", berichtet Doris Blank. Auf den Teewagen wird nach dem Frühstück das Geschirr abgestellt und der Müll getrennt. Welcher Müll gehört in welche Tonne? Welcher Müll kann recycelt werden? Was wird anschließend daraus gemacht? Spielerisch werden die Antworten auf diese und andere Fragen den Kindern so nähergebracht. Es wurden Bilder aus Einkaufsprospekten ausgeschnitten und auf kleine Kästen geklebt, sodass jedes Kind erkennen kann: hier Biomüll, da Plastikmüll. "Und dass es ankommt, merken wir. Seit dem sammeln die Kinder auch Müll ein, wenn sie zum Beispiel auf dem Außengelände etwas finden, dass über den Zaun geweht wurde."

Auf dem großzügigen Außengelände der Kita sind auch die anderen Naturschutz und Umweltbildungsaktionen umgesetzt worden. "Die Eltern haben uns wie immer unterstützt", sagte die Kita-Leiterin. „Sie haben gemeinsam mit uns und den Kindern das neue Kräuterbeet angelegt. Darin und im Beet vor dem Eingang haben wir in der extrem heißen Zeit Insektentränken aufgestellt, die wir aus bemalten Stöcken mit ausgedienten Flaschendeckeln gebastelt haben." Die Kinder konnten selbst beobachten, dass Bienen, aber auch andere Insekten die kleinen Wasserschälchen tatsächlich angeflogen und genutzt haben.

"Ich freue mich sehr über dieses Engagement der Kinder und die Möglichkeit, die Aktionen mit einem Preis auszuzeichnen", sagte Bürgermeister Marko Steiner. "Bei diesen Projekten überzeugt besonders, dass es bereits Kinder für die wichtigen Themen Umwelt- und Naturschutz sensibilisiert. Klimaschutz beginnt im Kleinen und jeder kann dazu beitragen."

Die 1000 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, sollen die finanzielle Grundlage für weitere spannende Projekte in Sachen Umweltschutz sein. Und die Kita-Leiterin hat schon einige Aktionen im Blick. "Kürzlich haben wir einen Besuch auf einem Bauernhof gemacht. Ich könnte mir vorstellen, solche Ausflüge auch mal zu anderen Höfen zu machen, wo man vielleicht einen Bus braucht.", sagte sie. Auch der weitläufige Garten der Kita bietet noch einige Möglichkeiten, die Natur kennenzulernen. "Das Gelände haben die Eltern in einer Gemeinschaftsaktion im vergangenen Sommer gestaltet", berichtete Doris Blank. "Es ist toll zu sehen, welches Engagement hier alle zusammen gezeigt haben."