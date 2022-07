Preußisch Oldendorf

Das Fußball-Fieber in Deutschland steigt, und das liegt nicht an der Weltmeisterschaft der Männer im Winter in Katar, sondern ganz aktuell an der Leistung der Fußball-Frauen. Die spielen am Sonntag das Finale der Europameisterschaft gegen England. Andy Brokop veranstaltet dazu ein Public Viewing auf seiner Minigolf-Anlage in Preußisch Oldendorf, Am Golfplatz. Auf zwei Fernsehern können Besucher das Spiel verfolgen.

Von Viola Willmann