Motiv für Gewaltausbruch ist noch unklar

Nach Messerstecherei in Preußisch Oldendorf: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Preußisch Oldendorf

Weiterhin in Lebensgefahr schwebt der 61-jährige Mann, der am Samstagabend Opfer eines Messerangriffes in Preußisch Oldendorf geworden ist. Das teilte eine Sprecherin der Bielefelder Polizei am Montagnachmittag auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Von Stefan Lind