Nach Messerstichen in Lebensgefahr

Preußisch Oldendorf

Eine Bluttat hat sich am Samstagabend in Preußisch Oldendorf ereignet. Ein 61-jähriger Mann ist während eines Streits von seinem Kontrahenten mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Den mutmaßlichen Täter konnten Einsatzkräfte der Polizei am Tatort festnehmen.

Von Stefan Lind