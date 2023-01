Neues Ausflugsziel entsteht am Wanderweg

„Endlich!“, kann die Dorfgemeinschaft „Wir im Eggetal“ stolz sagen, beginnen doch jetzt die Bauarbeiten am Projekt „Talblick Bärenquelle“ in Börninghausen-Eininghausen. „Dass es nach Monaten der intensiven Planungen nun losgeht, freut uns alle sehr“, fasst Projektleiter Horst Kirchhoff von der Dorfgemeinschaft zusammen.

Die Bauarbeiten am Projekt „Talblick Bärenquelle“ in Börninghausen-Eininghausen haben begonnen. Projektleiter Horst Kirchhoff (rechts) von der Dorfgemeinschaft "Wir im Eggetal" geht mit Verantwortlichen der Firma Beinke die Planskizze durch.

Mit einem großen Bagger hat ein Mitarbeiter der Firma Beinke aus Rödinghausen Anfang Dezember die Fläche begradigt. Dann konnte geschottert und gerüttelt werden.

Aber was ist die Bärenquelle eigentlich? Der durch das Eggetal fließende Mühlenbach entspringt eigentlich an der Bärenquelle im Westen des Tals an der Südflanke der Egge. Seit einigen Jahren ist die Bärenquelle aber versiegt und so speist sich der Mühlenbach nunmehr durch andere Zuflüsse.

Weil aber die Bärenquelle damit eine große Bedeutung für das Eggetal hat, entstand im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzepts die Idee, die Bärenquelle zu renaturieren. Da der offizielle Standort für diese Zwecke ungeeignet ist, wurde die Projektidee verworfen.

Die Fläche, auf der der "Talblick Bärenquelle" entstehen soll, wurde unlängst in einem ersten Schritt begradigt und geschottert. Foto: Bernd Herbort/Wir im Eggetal

Anstatt dessen entschied sich der Verein, etwas oberhalb der Bärenquelle ein Ausflugsziel mit dem Namen „Talblick Bärenquelle“ zu gestalten — mit Wasser, das durch eine solarbetriebene Pumpe einen kleinen Pfad entlangfließen soll, Verweilmöglichkeiten, einem Unterstand und einem Parkplatz. „Da der Bereich direkt am Eggetaler Rundwanderweg liegt, ist der Platz für Wanderer und Spaziergänger ideal“, sagt Uwe Böttcher, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft.

Dass das Projekt nun endlich starten kann, liegt an der großen finanziellen Unterstützung durch den Kreis Minden-Lübbecke. Mit einem Förderprogramm, dem sogenannten Regionalbudget, werden vom Kreis Kleinprojekte bis 20.000 Euro anteilig mit bis zu 80 Prozent gefördert. Damit wird ein Großteil der Kosten gestemmt werden können.

„Trotzdem sind wir auch noch auf Spenden und Förderer angewiesen, da wir die Kosten nicht komplett durch die Förderung decken können“, sagt Böttcher. „Aber wir brauchen auch noch tatkräftige Unterstützung in Form von Muskelkraft, denn wir müssen viel Arbeit in Eigenleistung erbringen. Wir sind jedem dankbar, der uns bei der Umsetzung hilft.“

Die Kontaktaufnahme ist über die E-Mail-Adresse [email protected] möglich. Ansprechpartner sind der Vorsitzende Uwe Böttcher und Noah Brümmelhorst, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Über die Wintermonate sollen die Arbeiten nun fortgeführt werden. Der Eggetaler Lohnunternehmer Maximilian Borgstaedt wird weitere Baggerarbeiten vornehmen, der Verein organisiert nun Sitz- und Unterstellmöglichkeiten, die Brunnenanlage, Fahrradständer, Mülleimer, Pflanzen und Bäume. Im Mai kommendes Jahr will der Vorstand des Vereins dann mit den Arbeiten abgeschlossen sein und das Projekt „Talblick Bärenquelle“ feierlich eröffnen.