Neues Frauen-Führungstrio beim Stadtmarketingverein Preußisch Oldendorf

Die langjährige 1. Vorsitzende, Dr. Margareta Döring, wollte zum Jahresende zurücktreten, doch zu dem damaligen Zeitpunkt war noch kein Ersatz gefunden worden. Doch jetzt war die Situation eine andere. Zahlreiche Gespräche hatten dazu geführt, dass sich zwei neue Mitglieder bereitfanden, im Vorstand mitzuarbeiten und dem Verein nicht nur am Leben zu erhalten, sondern mit dem Ehrgeiz antreten, ihm neue Impulse einzuhauchen. Dabei handelt es sich um Daniela Schäfer-Peters aus Bad Holzhausen und Petra Schellwanich aus Büscherheide, die sich zu Beginn der Versammlung im Wiehen-Traum Nobbe den anwesenden Mitgliedern vorstellten.

Rege Diskussion über Pläne

Bürgermeister Marko Steiner nahm auf Antrag das Amt des Wahlleiters wahr. Neue 1. Vorsitzende ist Daniela Schäfer-Peters, zu stellvertretenden Vorsitzenden sind Petra Schellwanich und Hannelore Lösche gewählt. Kassenwartin ist weiterhin Sabine Ryba, Schriftführer Rainer Höke. Beisitzer sind Sabine Zetzmann-Croé, Gisela Nobbe und Bernd Wernicke. Die Aufgabe der Kassenprüfer übernehmen Bernd Rust und Dirk Titkemeier.

Anschließend ergab sich eine rege Diskussion über Pläne und Möglichkeiten des Stadtmarketings, das aufgrund seiner geringen Mitgliederzahl leider nur über ein begrenztes Budget verfügt. Ein Schwerpunkt des neuen Vorstandes wird also auch darin bestehen, weitere interessierte Mitglieder zu gewinnen. Daniela Schäfer-Peters schlug vor, einen in unregelmäßiger Folge stattfindenden Stadtmarketing-Stammtisch zu gründen – eventuell in Zusammenarbeit mit den Gewerbevereinen der Stadt, um weitere Maßnahmen untereinander sinnvoll abzustimmen. Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Fördermöglichkeiten für konkrete Vorhaben ergründet werden. Hierfür stehen unter Umständen unterschiedliche Förderkulissen zur Verfügung.

50 Jahre Gebietsreform

2023 ist das Jahr der 50. Wiederkehr der kommunalen Neugliederung, am 1. Januar 1973 trat das Bielefeld-Gesetz zur Gebietsreform in Kraft. Hierzu soll konkret geplant werden, in welcher Form diese bedeutende Reform gewürdigt werden kann.

Ein konkreter Termin steht schon fest, und zwar wird der traditionelle Ostermarkt, der auf die Idee und Initiative von Dr. Margareta Döring zurückzuführen ist, am Sonntag, 5. März, in der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf stattfinden. Der Termin ist bereits in den Veranstaltungskalender der Stadt eingestellt.

Die neue Vorsitzende Daniela Schäfer-Peters (links) überreicht Dr. Margareta Döring als Dank einen Blumenstrauß.

Bedauert wird allgemein, dass die überaus erfolgreiche Kleine Galerie in Preußisch Oldendorf – ein Podium für heimische Kunstschaffende – aus Kostengründen ab Januar 2023 nicht weitergeführt werden kann. Dieser Punkt nahm einen größeren Rahmen in der Versammlung ein, überlegt wurde, ob Firmen für eigene Veranstaltungen und Präsentationen begeistert werden können, um durch Sponsoring die Galerie aktiv zu fördern. Dies soll für die Zukunft nicht generell ausgeschlossen werden, benötigt aber sicherlich einer längeren Vorlaufzeit, sodass letztlich vorerst nichts anderes übrigblieb, als den Mietvertrag zum Jahresende zu kündigen.

Kunstausstellung beim Stadtfest?

Geprüft werden soll aber auf jeden Fall, ob im Rahmen des Stadtfestes im Mai im Alten Pfarrhaus wieder eine Kunstausstellung heimischer Künstler stattfinden kann, die bereits vor einigen Jahren überaus erfolgreich und gut besucht war. Gespräche hierüber sollen mit der Kirchengemeinde geführt werden, ob die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Fazit der Veranstaltung war, dass sonstige kulturelle und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die vom Stadtmarketing gefördert oder in eigener Regie durchgeführt werden, wie das Kaffee- oder das Halloweenfest, auf jeden Fall weiter organisiert werden sollen, dass der Verein jedoch jederzeit offen ist für weitere Anregungen und Ideen. Weiterhin möchte der Vorstand aktiv das Gewerbe und die heimische Industrie auffordern, sich im eigenen Interesse in das Stadtmarketing einzubringen.