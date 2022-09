Neues Konzept mit Altbewährtem

Nachdem der SuS Holzhausen in diesem Jahr endlich wieder sein Pfingstsportfest feiern konnte, will der Sportverein auch eine weitere Veranstaltung wieder beleben - das beliebte Weinfest.

Der Sportverein SuS Holzhausen veranstaltet seit 2014 regelmäßig ein Weinfest am Vereinsheim am Bahndamm in Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause geht es am 1. Oktober mit einem leicht überarbeiteten Konzept wieder an den Start.

Die Veranstaltung ist erstmals im Jahr 2014 veranstaltet worden und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil im Partykalender des SuS entwickelt, erklärt Holger Haake, Vorstandsvorsitzender des SuS Holzhausen: "Aber leider konnte es die vergangenen beiden Jahre, genauso wie unser Pfingstsportfest, nicht stattfinden."

Doch die Freunde des Weinfestes können sich freuen: Am Samstag, 1. Oktober, geht es ab 16 Uhr am Bahndamm in Bad Holzhausen wieder los . "Und zum Re-Start haben wir uns was Neues überlegt und das Konzept leicht geändert", kündigt Holger Haake an. "Dieses Jahr werden wir erstmalig ein großes Weinzelt aufbauen."

Großes Weinzelt wird Hauptveranstaltungsort

War es bis jetzt so, dass das Fest zum Teil eine Freiluftveranstaltung war und zum Teil in einem kleinen Zelt und teilweise im Sportlerheim gefeiert wurde, ist jetzt der Hauptveranstaltungsort das große Weinzelt. "Natürlich bleibt der Außenbereich mit Tischen zum gemütlichen Klönen und Trinken, so lange Wetter und Temperaturen es zulassen, erhalten", verspricht Haake.

Die Möglichkeit biete sich nun aber auch im neuen Weinzelt, an dem auch die Wein- und Essensbuden sowie die Biertheke stehen werden. "So können wir, auch bei schlechterem Wetter oder wenn es abends kälter wird, in gemütlicher Runde feiern". Die Feier wird dann auch im Weinzelt stattfinden.

SuS hält auch an Altbewährtem fest

Wie Haake weiter erläutert, will der SuS aber auch an Altbewährtem festhalten. So gibt es in gewohnter Weise die Weine des Weinguts Heinz und der Heuchelberg Weingärtner sowie das heimische Barre-Pils für die Biertrinker. Und auch bei allen anderen Leckereien gibt es weiterhin Altbewährtes. Leckerer Zwiebelkuchen, Käse- und Laugensnacks sowie Krustenbratenbrötchen bleiben selbstverständlich ein fester Bestandteil.

Und auch bei der Musik bleiben sich die Veranstalter treu. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Musik und beste Unterhaltung von Rudolf Elsing und DJ Kochi freuen. "Seid herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall", lädt der Vorstandsvorsitzende alle Interessierten ein. "Und dank des neuen Konzepts auch bei jedem Wetter."