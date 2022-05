Girls Day: Schnuppertag am städtischen Bauhof in Preußisch Oldendorf

Am bundesweiten Girls Day, der in diesem Jahr unter dem Motto „Es zählt, was du willst!“ stattfand, konnten Schülerinnen Einblicke in Berufsfelder erhalten, die Mädchen im Prozess ihrer Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen.