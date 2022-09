Nun also doch ein Flüchtlingsheim in Getmold

Preußisch Oldendorf-Getmold

Viele Ausschusssitzungen lang ist in Preußisch Oldendorf über einen Ersatzbau für die Flüchtlingscontainer an der Langenhegge diskutiert worden. Das alles ist jetzt erstmal hinfällig. Denn die Flüchtlingszahlen lassen es derzeit nicht zu, dass die Flüchtlinge aus den Containern ausziehen können, um an gleicher Stelle einen Neubau zu erstellen.

Von Viola Willmann