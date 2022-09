Nur Lückenschluss  soll geprüft werden

Preußisch Oldendorf

Von drei angedachten Strecken für sogenannte Bürgerradwege an Landesstraßen in Preußisch Oldendorf bleibt nur einziger übrig, den die Verwaltung prüfen und gegebenenfalls auf den Weg bringen soll. Das hat der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Touristik in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Von Arndt Hoppe