NWWE erweitert Angebot und Vorstand

Dort trafen sich dreizehn der 54 Mitglieder des gemeinnützigen Vereins, um über die Vorstandsveränderungen abzustimmen und um über die Finanzlage und die Vereinsentwicklung informiert zu werden.

Nach den gängigen Formalien der Tagesordnung informierte die erste Vorsitzende Heike von der Forst über die Vereinsentwicklung des vergangenen Jahres. Der NWWE teilt sich in Nordic Walking und Kurse auf, es gibt wenig Berührungspunkte. Die Nordic Walking Lauftreffs laufen immer gut. Es gibt einen festen „Stamm“. Der NWWE besteht seit 2004 und trägt sich über die verschiedenen Sparten. Mitglieder sind in der Regel die Nordic Walker, die für den seit Beginn konstanten Mitgliedsbeitrag die Nordic-Walking-Lauftreffs und die Events nutzen. Die Mitgliedschaft kostet 45 Euro im Jahr (mit vergünstigtem Partnertarif) und die Mitglieder erhalten 10 Prozent Nachlass auf alle Kursangebote (außer auf Reha-Sport und Präventionskurse) und die Nordic-Walking-Angebote sind für Mitglieder kostenlos. Eine Teilnahme an Kursen bedarf keiner Mitgliedschaft im Verein. Neu hinzu gekommen ist in diesem Jahr der Lauftreff am Freitagmorgen um 10 Uhr in Bad Holzhausen.

In Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke bietet der NWWE im Hallenbad Lübbecke fünf Aqua-Fitness-Kurse als Präventionskurse unter der Leitung von Janina Wolf und Florian Meyer an. Im Gesundheits- und Bewegungsbereich konnten im Frühjahr 2022 einige neue Dozentinnen und Dozenten hinzugewonnen werden. Unter anderem gehören dazu Marianne Nolte, Carol Ikuta Weiherich und Tanja Lohmeier. Dadurch ist das Dozententeam auf 13 Personen angewachsen. "Der Verein ist sehr bestrebt, neue und bestehende Kursangebote in der ländlichen Region anzubieten und auch Nischen zu füllen", berichtet die Vorsitzende Heike von der Forst. So werde NWWE in Kürze beispielsweise Angebote wie Resilienztraining, Kurse für Menschen mit starkem Übergewicht, aber auch Shiatsu oder "Indian Balance" anbieten.

Neue Kursangebote

Aufgrund des erweiterten Kursangebots kam der Wunsch auf, sich innerhalb des Vorstandes fachkundige Verstärkung ins Boot zu holen. Simone Redeker als Heilpraktikerin für Psychotherapie und langjährige Dozentin des Vereins mit vielen Vernetzungen war die erste Wahl und wurde nach einer kurzen Vorstellung einstimmig ins Vorstandsteam gewählt. So wird Heike von der Forst in Zukunft bei der Kursplanung unterstützt. Der bestehende Vorstand stelle sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt.

Die Kasse wurde von den Kassenprüfern geprüft und als ordnungsgemäß und vollständig geführt erklärt. Die Ergebnisse waren ohne Mängel und die Belegführung und -haltung wurde als übersichtlich und nachvollziehbar beurteilt. Zum zweiten Kassenprüfer wurde Horst Kleinewächter für zwei Jahre einstimmig gewählt. Rolf Lüking bleibt dem Rotationsprinzip entsprechend noch ein weiteres Jahr im Amt. Nachdem der Haushaltsplan für das kommende Geschäftsjahr verabschiedet wurde, wurde der offizielle Teil der Sitzung beendet.

Die Vorsitzende Heike von der Forst blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Montags, mittwochs und freitags wurden weiterhin diverse wöchentliche Lauftreffs angeboten, sie gehen immer bis zur Zeitumstellung im Oktober. Danach gehen die Lauftreff in die Winterpause. Nach Angaben der Vorsitzenden boomt der Hatha-Yoga-Kurs von Tanja Lohmeier, es gibt keine freien Plätze. Ines Renger (Ashtanga Yoga) und Janina Wolf (Aqua Fitness) sind seit 2021 als Dozentinnen beim NWWE.

Gesundheitsfestival

Im Juni 2022 habe ein Dozententreff mit 13 Teilnehmern bei Blankenstein stattgefunden. "Es wurde ein sehr netter Abend mit regem Austausch. Die Dozenten haben den Wunsch geäußert, den Gesundheitstag wieder anzubieten, der im Frühjahr 2020 leider wegen Corona nicht stattfinden konnte", berichtete von der Forst. Die Idee: Der Gesundheitstag könnte als „Gesundheitsfestival“ angeboten werden und an zwei Tagen stattfinden. Es solle ein Tag im Haus des Gastes angeboten werden, wo die Interessierten die Möglichkeit haben, an Vorträgen und Kursen teilzunehmen und der zweite Tag soll dann in den einzelnen Praxen der Dozenten als „Tag der offenen Tür“ stattfinden. Die Planung und Umsetzung wird in einem weiteren Dozententreff erfolgen.

Für den 3. Oktober ist das Nordic-Walking-Jahresevent geplant. An diesem Tag wird die „Rote Route“ des Nordic-Walking-Parks gelaufen, anschließend werden die Mitglieder zum gemeinsamen Kaffeetrinken ins Landhaus Blankenstein eingeladen. Über Nordic Walking hinaus bietet der Verein für alle Nichtmitglieder und Interessierten Reha-Sport-Kurse, Orthopädie, Präventionskurse und zahlreiche weitere Kurse im Bewegungs- und Gesundheitsbereich an. Die Reha Sport Angebote finden in Bad Holzhausen, Stockhausen und Espelkamp statt. Es sind noch vereinzelt freie Plätze vorhanden. Weitere Infos unter www.nwwe.de.