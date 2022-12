Preußisch Oldendorf: Abfallgebühren steigen ab 1. Januar

Preußisch Oldendorf

Die Stadt Preußisch Oldendorf hebt die Abfallgebühren ab dem 1. Januar 2023 an. Der Rat der Stadt hat in seiner Novembersitzung zugestimmt, dass die Gebühren für den Zeitraum der nächsten drei Jahre, also für die Jahre von 2023 bis 2025 festgesetzt werden sollen.

Von Arndt Hoppe