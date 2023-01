Preußisch Oldendorf:  Änderung der KAG-Satzung abgelehnt

Der Hauptausschuss der Stadt Preußisch Oldendorf hat sich dagegen entschieden, die Satzung aus dem Jahr 2013 zu ändern, nach der die Stadt Straßenbaubeitrage im Außenbereich erheben kann – und das auch an Wirtschaftwegen.

Der entsprechende Antrag, den die SPD gestellt hatte, wurde mit knapper Mehrheit abglehnt. Das Problem, das die Sozialdemokraten darin sehen, ist, dass das Land zwar die Beitragspflicht nicht abgeschafft hat, aber eine 100-Prozent-Förderung bereitstellt, so dass die Anlieger de facto keine Beiträge bezahlen müssen. In der entsprechenden Förderrichtlinie sind jedoch Wirtschaftswege nicht genannt, sondern nur Maßnahmen an Gemeindestraßen.