Preußisch Oldendorf:  Auto überschlägt sich an Bünder Straße

Die rasante Autofahrt eines Mannes aus Preußisch Oldendorf hat am Freitag mit mehreren Überschlägen auf einem Ackergeendet - und für den Fahrer im Krankenhaus Lübbecke.

Das Überholmanöver eines 33-jährigen Fiesta-Fahrers auf der Bünder Straße in Börninghausen ist außer Kontrolle geraten. Die Fahrt endete nach mehrmaligem Überschlag auf einem Acker. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 30-Jährige Zeugenhinweisen zufolge um etwa 7 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Börninghausen auf der Bünder Straße in Richtung Bad Holzhausen. Dabei überholte er trotz Überholverbot zügig mehrere Fahrzeuge. Als er die Rechtskurve in Höhe der Eickwiesenstraße durchfahren wollte, verlor er mutmaßlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen.