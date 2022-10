Preußisch Oldendorf: Beleuchtungszeit wird verringert

Preußisch Oldendorf

Das Thema Enegiesparen ist zurzeit in aller Munde, so auch aktuell in Preußisch Oldendorf Rat. Um den städtischen Stromverbrauch zu senken, hatte die Stadtverwaltung eine Verkürzung der Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung um eine Stunde vorgeschlagen.

Von Arndt Hoppe