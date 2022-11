Preußisch Oldendorf: Biomethananlage am Alten Tanklager geplant

Preußisch Oldendorf

Die Bedeutung von Erdgas als Energieträger und die Abhängigkeit Deutschlands von Lieferungen aus Russland sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine in aller Munde. Im Industriegebiet „Altes Tanklager“ in Preußisch Oldendorf wollen nun Rainer Bergmeier und Michael Märtens eine Biomethananlage errichten, in der aus Mist und Gülle wertvolle Rohstoffe gewonnen werden sollen.

Von Arndt Hoppe