Preußisch Oldendorf: Das Stromwunder vom Sternenzauber

Weihnachtsmarkt am Kirchplatz: Sternenfee Liana zaubert allen ein Lächeln ins Gesicht

Stromausfall? Da hilft die Sternenfee, mit Holzstern und Sternenstaub und einem Lächeln. Nach einem verhaltenen Start am Samstagnachmittag hat der Preußisch Oldendorfer Weihnachtsmarkt Sternenzauber bald Fahrt aufgenommen.

Die Faktenlage: An der Bude des OTSV Preußisch Oldendorf hat es am Samstagnachmittag Probleme mit der Stromversorgung gegeben. „Unser Glühwein war kalt“, berichten Viktoria Knappe und Claudia Stoll. Und ja, der Stecker sei auf jeden Fall in der Steckdose gewesen. „Wir wissen absolut nicht, woran es gelegen hat.“