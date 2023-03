Preußisch Oldendorf: Der Ostermarkt ist zurück

Daher ist der Stadtmarketingverein Preußisch Oldendorf mit seiner neuen Vorsitzenden Daniela Schäfer-Peters sehr froh und glücklich darüber, dass in diesem Jahr am ersten März-Sonntag der beliebte Kunsthandwerkermarkt an gewohnter Stelle in der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf erneut seinen Platz findet.

Über 25 Aussteller haben sich angemeldet, um den Besuchern ein breitgefächertes Angebot an frühlingshaften Kreationen darzubieten. Emsige Hände haben genäht, gehäkelt, gefilzt, gemalt, fotografiert, geschmiedet, Schmuck auf die unterschiedlichste Weise kunstvoll hergestellt, Holz bearbeitet und Pflanzen geschmackvoll dekoriert.

Am Sonntag, 5. März ab 11 Uhr serviert das bewährte Preußisch Oldendorfer Landfrauen-Team kräftige Suppen und bietet den gesamten Tag ein unvergleichliches Kuchen-Buffet mit Kaffee oder Tee.

Lebensmittel aus lokalem Anbau

Das Stadtmarketing hofft darauf, zahlreiche Gäste mit einem freundlichen Lächeln und einem bunten Ostergruß begrüßen zu können. Außerdem bereichert das Team den Markt mit einem Stand mit Spezialitäten aus Preußisch Oldendorf, lokale Lebensmittel aus eigenem Anbau oder eigener Produktion verschiedener Hersteller. Der Verein heißt die Besucher zum mittlerweile 17. Ostermarkt in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf willkommen.