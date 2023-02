Preußisch Oldendorf: Einige ISEK-Maßnahmen sollen verschoben werden

Die Umgestaltung des Sportplatzes an der Pestalozzistraße ist die teuerste Einzelmaßnahme der ISEK-Fortschreibung. Andere ursprünglich angedachte Maßnahmen sind von den Planern zu Perspektivmaßnahmen erklärt worden, sollen also verschoben werden. Dazu zählt unter anderem die Neugestaltung und Aufwertung des Umfeldes der Grundschule.

Stefan Hasenbein von der DSK (Deutsche Stand- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) stellte den aktuellen Stand der Planungen im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung vor. Der Schwerpunkt liegt bei dieser Fortschreibung im Ort Preußisch Oldendorf, nachdem in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Maßnahmen in Bad Holzhausen umgesetzt werden konnten. „Der Fokus liegt auf dem Schulumfeld an der Sekundarschule, auf dem Pestalozziquartier und im Bereich Kirchplatz/Kirchstraße“, sagte der Planer. Er machte jedoch gleich darauf aufmerksam, dass sich die Prioritäten bei einigen Vorhaben aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog verändert hätten. „Wir haben einige Maßnahmen rausgenommen und auf Perspektive gesetzt“, erklärte Hasenbein.