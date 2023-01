Preußisch Oldendorf: Flaschen-Musik macht glücklich

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf eine richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz - und macht damit Musik. Davon sind jedenfalls die Musiker der außergewöhnlichen Combo „GlasBlasSing“ überzeugt, die am Samstag, 21. Januar, auf Einladung des Vereins KuK in Preußisch Oldendorf spielt.

Heiteres Liedgut auf Leergut ist die Spezialität der Band GlasBlasSing - auf dem Foto sind die Bandmitglieder Fritze, Endie und Möhre. Sie präsentieren ihr neues Programm Happy Hour am Samstag, 21. Januar, in Preußisch Oldendorf.

Und wie sie das tun, deutet die Band bereits mit ihrem Namen an. Denn sie entlocken den verschiedensten Flaschen auf alle erdenklichen Weise Töne: von der Plastikflaschen-Tuba über den Flachmann bis hin zur 0,33l-Longneck-Flasche in grün (auf A gestimmt) ist kein Leergut vor ihnen sicher. Die vier Bandmitglieder Frank, Fritze, Endie und Möhre blasen, ploppen und klopfen, was die Behälter hergeben. Und dazu wird natürlich auch gesungen.