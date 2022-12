Preußisch Oldendorf:   Gastgeberverzeichnis  mit   Neuerungen

Das neue Gastgeberverzeichnis der Stadt Preußisch Oldendorf enthält einige Neuerungen. Unter anderem gibt es größere Fotos - so wie dieses Motiv von der Titelseite -, ein neues Seitenlayout und anderes Papier.

Und in dieser neuen Broschüre gibt es einige Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben. Auf den 48 Seiten finden sich neben wichtigen Informationen rund um einen Aufenthalt diesmal vor allem viele Fotos, die Lust auf Urlaub in den Ortteilen der Stadt am Fuße des Wiehengebirges machen.