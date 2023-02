Preußisch Oldendorf: Gelbe Bänder gegen  Obstverschwendung?

Preußisch Oldendorf

Wie gut die Obsternte in diesem Jahr ausfallen wird, ist noch natürlich nicht vorhersagbar. Aber sicher ist, das in jedem Jahr eine Unmenge an Äpfel, Birnen und Co. von öffentlichen, aber auch von privaten Bäumen ungenutzt herabfallen und verfaulen. Dieser Verschwendung will die UEB in Preußisch Oldendorf entgegenwirken.

Von Arndt Hoppe