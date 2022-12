Preußisch Oldendorf: Große Lust auf Sternenzauber

Die Preußisch Oldendorfer haben nach den zwei Jahren Corona-Pause so richtig Lust auf ihren Sternenzauber gehabt. „Der Markt war an beiden Tagen sehr gut besucht“, zieht daher Rainer Höke, Mitglied des Organisationsteams des Gewerbevereins, ein positives Fazit der Veranstaltung.

Der Samstag sei gleich gut losgegangen. „Ab 16 Uhr war der Sternenzauber richtig gut besucht“, sagt Höke auf Anfrage. Der Besucherandrang sei am ersten Tag sogar so groß gewesen, dass einige Anbieter am Sonntagnachmittag „ausverkauft“ gewesen seien. So sei zum Beispiel der Beerenwein der Offelter Edelweiß-Schützen ein absoluter Renner gewesen.