Preußisch Oldendorf: Notfallplan für Blackout in Arbeit

Preußisch Oldendorf

Der Krieg in der Ukraine und die damit eingehende Energiekrise in Deutschland bereitet vielen Menschen Sorgen. Selbst das Szenario eines mehrtägigen, flächendeckenden Stromausfalls ist für viele vorstellbar. Von gleich zwei Seiten gab es in der jüngsten Ratssitzung Anfragen, ob es seitens der Stadt Preußisch Oldendorf Befassung mit derartigen Notfällen gibt und wie gegebenenfalls darauf reagiert werden soll.

Von Arndt Hoppe