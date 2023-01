Preußisch Oldendorf startet bei Touristik-Messen durch  

Im Verlauf der vergangenen drei Jahre hat die Pandemie große Auswirkungen auf viele Lebensbereiche gehabt. Auch und gerade das Gastgewerbe musste im vergangenen Jahr nach den Lockdownphasen, in denen touristisch überhaupt nichts ging, erst langsam wieder in Fahrt kommen. Inzwischen blickt Preußisch Oldendorfs Touristik-Leiterin Judith Fidler recht positiv auf das noch jungeJahr 2023.

Themenbilder zu Touristik Preußisch Oldendorf, Bad Holzhausen, Kurpark, Wanderwege, Trends; Am Anfang des Jahres ist es noch ruhig am Haus des Gastes in Bad Holzhausen. Doch im ersten Quartal ist die Toruistik wieder verstärkt auf Messen vertreten, die während der Pandemie zum großen Teil ausgefallen sind.

„Die Messe-Saison geht gerade wieder los“, sagt sie. Und nachdem in den letzten drei Jahren viele dieser Veranstaltungen ausgefallen oder nur in digitaler Form organisiert worden seien, hat sich die Situation wieder gewandelt. „Auch wir sind wieder mehr auf Messen aktiv.“ So sei am Wochenende die große Verbrauchermesse „Garten, Bau & Tourismus“ in Bad Salzuflen gewesen, auf der drei Kollegen vor Ort gewesen seien. „Diese Messe war sehr gut besucht und die Mitarbeiter haben von einer großen Nachfrage nach unseren Info-Materialien berichtet.“