Preußisch Oldendorf: „Das war eindeutig ein Tornado“

„Das war ein Tornado“. Das steht für Martin Hubrig vom Verein Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland (TAD) fest. Zu dem Schluss kommen er und die anderen Experten nach Auswertung von Berichten und Zeugenaussagen sowie solcher Schadensbilder wie diesem in einem Kiefernwäldchen in der Niederheide in Getmold .

Foto: Martin Nobbe