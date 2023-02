Preußisch Oldendorf: Tourismus erholt sich langsam von Corona

Für den Tourismus in Preußisch Oldendorf geht es nach den schweren Rückschlägen durch die Pandemie bergauf. Das belegt die Bilanz, die Bürgermeister Marko Steiner im Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Touristik vorgelegt hat.

Das Heilbad Bad Holzhausen samt Kurpark und Haus des Gastes ist ein Zugpferd des Tourismus in Preußisch Oldendorf. Im Jahr 2022 haben sich die Besucherzahlen der Stadt insgesamt gegenüber 2021 deutlich gesteigert, aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.

„Wir erholen uns von Corona - langsam aber stetig“, sagte Steiner bezüglich der Zahl an Übernachtungen und Ankünfte von Gästen im Stadtgebiet. So gab es im Jahr 2022 einen Zuwachs an Gästeübernachtungen von 104.059 im Jahr 2021 auf 123.811, das entspricht einem Anstieg von etwa 19 Prozent. Bei der Zahl der Besucherankünfte stieg die Zahl sogar um 27,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021 - von 11.871 auf 15.164.