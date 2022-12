Kurios: Unfallfahrer will Auto auf Anhänger fortschaffen

Nach einem Unfall auf der Bergstraße in Preußisch Oldendorf haben am Sonntagabend mehrere Männer das beschädigte Fahrzeug auf einen Anhänger geladen. Offenbar wollten sie es mitzunehmen, ohne die Polizei zu verständigen. Doch ein aufmerksamer Bürger hatte den Vorfall bemerkt und die Polizei über den möglicherweise bevorstehenden unberechtigten Abtransport informiert.

Audi kommt von Bergstraße in Preußisch Oldendorf ab - 27-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol unterwegs

So kam es, dass die Besatzung des entsandten Streifenwagens auf dem Parkplatz des Aussichtsturms an der Bergstraße auf die besagten Männer traf sowie auf einen auf einem Anhänger stehenden hochmotorisierten Audi, der offenkundig einen Unfallschaden hatte.

Im Verlauf der Gespräche verdichteten sich für die Polizisten die Hinweise, dass einer der Anwesenden, ein 27-jähriger Preußisch Oldendorfer, offenbar mit dem Audi bergauf unterwegs gewesen war und ausgangs einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren hatte. Dabei beschädigte das Auto mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Zudem wurde augenscheinlich der Tank des Audis beschädigt, Kraftstoff lief aus. Daraufhin hatte der Mann das Auto abgestellt und wollte es offenbar auf einem Anhänger abtransportieren lassen.

Umfangreiches Ermittlungsverfahren läuft

Vor Ort bemerkten die Polizisten außerdem einen Alkoholgeruch in der Atemluft des mutmaßlichen Unfallfahrers. Ihm wurde auf der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Auch fand sich eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm. Seinen Führerschein sicherstellen konnten die Gesetzeshüter nicht, denn der 27-Jährige war den Ermittlungen nach nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun erwartet den Mann ein umfangreiches Ermittlungsverfahren, das Auto wurde sichergestellt. Auch Kräfte der Feuerwehr waren am Einsatz beteiligt. Sie reinigten die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.