Preußisch Oldendorf: Verein baut Allwetterplatz jetzt doch nicht

Preußisch Oldendorf

So schnell wird eine Überschrift von der Realität überholt: „Verein baut Sportplatz komplett in Eigenregie“ hieß es an dieser Stelle Anfang September. Die Rede war von dem neuen Allwetterplatz, der an der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf entstehen soll. Für 850.000 Euro könne man den Bau mit viel Eigenleistung durchziehen, hatte OTSV-Vorsitzender Andreas Vogt angekündigt. Doch daraus wird nichts, zu viele schwerwiegende Gründe sprechen dagegen.

Von Stefan Lind